Kahramanmaraş'ta Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı Toprağa Verildi

AFYONKARAHİSAR'da kaza yerinde önlem alırken bir kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı (33), memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin naaşını annesi Bayram Tatlı, havaalanında "Hoş geldin Mustafa'm" diyerek karşıladı.

Şehit Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Mustafa Tatlı'nın cenazesi, Afyonkarahisar'daki işlemlerin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirildi. Kahramanmaraş Havalimanı'nda ailesi ve protokolle birlikte şehidin naaşını karşılamaya gelen anne Bayram Tatlı, "Hoş geldin Mustafa'm" diyerek ağıt yaktı.

Eşi ve 2 kardeşi de polis olan Mustafa Tatlı'nın komiser olan bir kardeşi de 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Hatay'da eşi ve çocuğuyla birlikte hayatını kaybetmişti.