Kahramanmaraş'ta Şehitler Anıldı ve Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anma ve Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) akademisyenleri ile çeşitli öğrenci topluluklarının katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, KSÜ giriş kapasından başlayıp Yunus Emre Kongre Merkezi'nde son buldu.

Katılımcılar yürüyüşte, "Kahrolsun PKK, kahrolsun ABD", Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Katil İsrail Filistin'den defol", " Filistin'e selam, direnişe devam", "Dünya uyuyor, çocuklar ölüyor" şeklinde slogan attı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, etkinlikteki konuşmasında Filistin'de yaşanan katliamı ve Türkiye'deki terör saldırılarını lanetlemek adına bir araya geldiklerini söyledi.

Terör örgütlerinin hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacağını ifade eden Yasım, "Ciddi bir adım atacağımız zaman hemen maşalar devreye giriyor. Terör örgütlerine talimatlar veriliyor, eylem yaptırılıyor. Fakat bilmedikleri şey, biz şehadetten korkan bir millet değiliz. Ölümden korkmadığımız için bu mücadelenin kazananı muhakkak biz olacağız." diye konuştu.

İsrail'in savaş suçu işlediğine ve Gazze'de katliam yaptığına işaret eden Yasım, şöyle devam etti:

"İsrail, Filistin topraklarına ve Gazze'ye ateş yağdırıyor. Haçlılar, konu İslamiyet olduğu zaman bir araya geliyor. Aslında birbirlerini sevmeyen, anlaşamayan iki topluluk karşılarındaki ortak düşman olarak İslamiyet'i gördüğünde birbirlerine inanılmaz derecede yakınlaşıp kader birliği yapıyorlar. Çünkü ikisinin de sonları aynı olacak. Yaptıkları bu zulümle, baskılarla insanları yok etmeye çalışıyorlar ama bu mümkün olmayacak."

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da dünyada insan haklarından bahseden ve medeniyetin beşiği olduğunu ifade eden devletlerin konu Filistin olduğunda sessiz kaldığına dikkati çekti.

Bakan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker ile Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.