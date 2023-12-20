Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Salep Üretimi İçin Fideler Toprakla Buluştu

Güncelleme:
Abone Ol

Maraş dondurmasının vazgeçilmez ham maddesi olan salep bitkisinin üretimi için fideler toprakla buluşturuldu. Kahramanmaraş Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

"Maraş dondurması"na kattığı lezzet, kıvam ve aroma sebebiyle dondurmanın hammaddesi olarak bilinen salep bitkisinin fideleri toprakla buluşturuldu.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve kendine özgü lezzetiyle bilinen Kahramanmaraş dondurmasının vazgeçilmez ham maddelerinden salebin üretimi, kentin farklı noktalarında sürüyor.

Bu kapsamda Türkoğlu ilçesindeki Kılılı Mahallesi'nde salep üretimi için fideler toprakla buluşturuldu.

Kahramanmaraş Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, gazetecilere, salep bitkisinin ekonomiye kazandırılması konusunda üreticilere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Dondurma üreticilerinin salep üreticilerine 10 yıl alım garantisi verdiğini hatırlatan Bilir, kendilerinin de bu alanda çiftçilere eğitimden başlayarak hemen her konuda destek olduklarını kaydetti.

Kentte dondurma üretimi yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Kanbur da salebin Maraş dondurması için vazgeçilmez olduğunu, o yüzden en iyi salebi yetiştirmek için hiçbir görevden kaçınmadıklarını dile getirdi.

Endemik bir bitki olan salebin farklı yerlerde de yetiştirilebilmesi için ar-ge çalışmaları yaptıklarını anlatan Kanbur, şöyle devam etti:

"Gerçek bir Maraş dondurması yapacaksanız salebe ihtiyacınız var. Salep zaten şifalı bir içecek. Osmanlı döneminden bu yana padişahların içtiği, tükettiği şifalı bir bitki. Salep üretiminin artırılmasını ve yaygınlaştırılmasını sosyal sorumluluk olarak görüyoruz ve tüm çiftçilerimize üretim konusunda hem biz hem de Tarım ve Orman Müdürlüğümüz destek oluyor. Kahramanmaraş'ı dünyaya anlatmak için dondurma önemli bir fırsat ve biz de bunu en iyi şekilde yapmak istiyoruz."

Konuşmaların ardında salep fideleri toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri! Ebru Şancı kimdir? 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı biyografisi! Ece Ronay kimdir? İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! Altın Kafes final mi yapıyor? Altın Kafes son bölüm, 5. Bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes neden bitti? X kuşağı hangi yıllar, yaş aralığı nedir? X özellikleri neler? Gökçe Gökçen kimdir? Halk Tv konuğu Gökçe Gökçen kaç yaşında, nereli? Gökçe Gökçen biyografisi! Y kuşağı nedir, özellikleri neler? Y kuşağı hangi yılları kapsar? Benzin Litre Fiyatı (20-21 Aralık): Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Z kuşağı hangi yıllar? Z kuşağı nedir, özellikleri neler? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (119. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | 20 Aralık Baraj doluluk seviyesi arttı mı? Barajlarda doluluk oranında son durum nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (141. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title