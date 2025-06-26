Kahramanmaraş'ta Sahte Kimlik İbraz Eden Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde polise sahte kimlik ibraz eden ve hakkında 21 suç kaydı bulunan hükümlü F.T. yakalandı. Hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde polise sahte kimlik ibraz eden hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbistan-Göksun kara yolunda yol uygulamasında bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta bulunan F.T'nin hareketlerinden şüphelendi. Polise sahte kimlik veren F.T'nin yapılan parmak izi kontrolünde 21 suç kaydı olan ve 14 ayrı suçtan 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
İBB soruşturmasında itirafçı olan İSTAÇ Başkanından 'gayriresmi işler için ajans kuruldu' iddiası

İtirafçı olan İSTAÇ Başkanından kritik iddia! İfadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe'de Uğurcan'ı İstanbul'a getirdi
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı

Paranın üzerine yazılan not, sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Hamile Oya'yı annesinin sarf ettiği cümle sonrası vurmuş: Bu kız bize yakışmaz

Hamile Oya'yı annesinin sarf ettiği cümle sonrası vurmuş
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.