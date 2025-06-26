Kahramanmaraş'ta Sahte Kimlik İbraz Eden Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde polise sahte kimlik ibraz eden hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbistan-Göksun kara yolunda yol uygulamasında bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta bulunan F.T'nin hareketlerinden şüphelendi. Polise sahte kimlik veren F.T'nin yapılan parmak izi kontrolünde 21 suç kaydı olan ve 14 ayrı suçtan 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.