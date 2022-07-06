Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sahte içki bulunduğu ihbarı alınan bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, 12,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Güncel Haberler

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