Kahramanmaraş'ta sahte banknot ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta sahte banknot ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

AA - Ali Öztürk - Güncel
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Kahramanmaraş'ta sahte banknot ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 37 bin 680 liralık sahte banknot ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 37 bin 680 liralık sahte banknot ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, 2021'de "parada sahtecilik" suçundan tutuklanan F.K'nin cezaevinden çıktıktan sonra aynı suçu işlediği yönünde ihbar alması üzerine çalışma başlattı.

F.K'nin ikametine operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 14 bin 80 lira tutarında sahte 20 lira, 23 bin 600 lira tutarında sahte 100 lira ile yazıcı, tarayıcı, bilgisayar kasası ile sahte para yapımında kullanılan materyaller ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta sahte banknot ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

AA / Ali Öztürk - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Hisarcık, Elbistan, Güncel, Haberler

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