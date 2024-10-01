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Kahramanmaraş'ta Sahte Altın Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı

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Kahramanmaraş merkezli düzenlenen operasyonda sahte altın üretimi yaptığı belirlenen 20 şüpheli yakalandı. Operasyonda Kahramanmaraş ve Eskişehir'de 17 adrese baskın yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde düzenlenen sahte altın operasyonunda 20 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Türkoğlu ilçesinde sahte altın üretildiği ve Antalya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin illerinde piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç delillerini elde etme ve şüphelileri yakalamaya yönelik Kahramanmaraş ve Eskişehir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel

Kaçakçılık Operasyon Eskişehir Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel

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