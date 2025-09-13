Haberler

Kahramanmaraş'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kuruluyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Kararı ile Kahramanmaraş'ta sahipsiz hayvanların korunması amacıyla yeni bir birlik kuruldu.

Kahramanmaraş'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'nin kurulması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla Kahramanmaraş'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulacak.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
71 yaşında hayata veda eden Hulk Hogan'dan geriye milyonluk miras kaldı

Ünlü güreşçinin milyon dolarlık serveti tek bir kişiye kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da toplu taşımaya dev zam! İşte yeni fiyat tarifesi

İstanbul'da ulaşıma dev zam! İşte yeni fiyat tarifesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.