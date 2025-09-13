Kahramanmaraş'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kuruluyor
Cumhurbaşkanı Kararı ile Kahramanmaraş'ta sahipsiz hayvanların korunması amacıyla yeni bir birlik kuruldu.
Kahramanmaraş'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'nin kurulması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla Kahramanmaraş'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulacak.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel