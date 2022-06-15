Kahramanmaraş'ta sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

AA - Gökhan Çalı - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kazandere Mahallesi'nde yaşayan Berkay (9) ve Batuhan Bektaş (11) kardeşler, hayvanlarını otlatmak için gittikleri Söğütlüoğlu mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, 2 kardeşi kurtarmak için bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerin yaylada ulaştığı kardeşler, Göksun Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ailelerine teslim edildi.

AA / Gökhan Çalı - Güncel

Kahramanmaraş Jandarma AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title