Kahramanmaraş'ta sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kazandere Mahallesi'nde yaşayan Berkay (9) ve Batuhan Bektaş (11) kardeşler, hayvanlarını otlatmak için gittikleri Söğütlüoğlu mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, 2 kardeşi kurtarmak için bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin yaylada ulaştığı kardeşler, Göksun Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ailelerine teslim edildi. AA / Gökhan Çalı - Güncel Kahramanmaraş Jandarma AFAD Güncel Haberler

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