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Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağış ve Yıldırım Faciası

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Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağmurda bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Sağanak yağış, trafik ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta sağanak yağış hayatı felç etti, yıldırım can aldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağmur sırasında yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle vatandaşlar iş yerlerinde sundurmanın altına sığındı. Trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Bir AVM'nin çatısının küçük bir bölümü yağmur nedeniyle çöktü.

Trafikte seyir halindeki bir halk otobüsü suya kapılan çöp konteynerine çarptı. Kısa süren sağanak yağmur yerini güneşli hava geri bıraktı.

Öte yandan Onikişubat ilçesindeki bir arazide bulunan henüz ismi öğrenilemeyen vatandaş, ağaca yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağış ve Yıldırım Faciası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel

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