Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti. KASKİ ve itfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışma yaptı. Yağışın etkisini azaltmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Kısa sürede etkisini artıran sağanak yüzünden araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ve itfaiye ekipleri, alt geçitlerde ve yollarda su tahliyesi için çalışma yaptı.

10 dakikada metrekareye 8 kilogram yağış düştü

Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde yaşanan sağanak nedeniyle 15 araç ve 40 personelle yağışın etkisini en aza indirmek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Ayrıca metrekareye 10 dakikada 8 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Acil Durum Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor- Eyüpspor maçı canlı izle! Sivasspor- Eyüpspor maçı HD, şifresiz izleme linki 25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak? BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 27 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM'de bu hafta neler var? 24 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Fenerbahçe'nin maç kamp kadrosu! Fenerbahçe- Rizespor maçı maç kadrosu kampında kimler var? Pirireis nedir? Pirireis denizaltısı ne işe yarayacak? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçının biletleri satışa çıktı mı? BJK maç biletleri ne kadar? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı var mı? Bu hafta Beşiktaş oynamayacak mı? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 24 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı! Amasya baraj doluluk oranı kaç? 24 Ağustos Amasya barajlarında son durum nedir? Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Gazze'de cilt hastalıkları artıyor! Gazze'de çocukların durumu nasıl? Cilt hastalığı neden olur? 25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi?
title