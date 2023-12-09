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Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

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Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda su birikintileri ve taşkınlar oluştu. Trafikte sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, birçok noktada maddi hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda su birikintileri ve taşkınlar oluştu.

Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur dün başlayan yağmur gece etkili oldu. Sabah saatlerinde birden bastıran yağmur ve dolu yağışı şehrin birçok noktasında yollarda su birikintilerine neden oldu. Trafikte sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, birçok bölgedeki kanalizasyon kapakları yerinden çıkarak tehlike oluşturdu. Etkili olan sağanak asfaltı da yerinden kaldırdı, birçok nokta da maddi hasar oluştu.

Şiddetli yağış sonrası büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve polis ekipleri olumsuzlukların önlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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