Kahramanmaraş'ta Rüzgar, Çatıları Uçurdu

Kahramanmaraş'ta rüzgar çatıları böyle uçurdu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan rüzgar bazı mahallelerdeki evlerin ve binaların çatılarını uçurdu.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor . Onikişubat ilçesindeki Hürriyet Mahallesi ve Yörükselim Mahallesi'nde bazı ev ve binaların çatılarını uçurdu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, rüzgarın etkisiyle çatılar yerinden sökülerek çevrede tehlike oluşturduğu görüldü. Vatandaşlar, rüzgarın şiddetinden dolayı endişe yaşarken, ekiplerin hasar gören bölgelerde çalışmalara başladığı öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın şehirde etkisini sürdürmeye devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle çatı altlarında bulunulmaması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılar yapıldı.

Zarar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.