Kahramanmaraş'ta Roma Dönemine Ait Kafatasları ve Kemikler Bulundu

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, bir çiftçinin sebze ekimi için yaptığı kazı sırasında Roma dönemine ait çok sayıda insan kafatası ve kemik parçası bulundu. Oda mezar olarak tanımlanan yapıda yapılan incelemelerde, kafatasları ve kemikler, Kahramanmaraş Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda insan kafatası ve kemik parçası bulundu.

Kırsal Doluca Mahallesi'nde bir çiftçi, kendisine ait arazide sebze ekmek için kazı yaptığı sırada toprak altında oda mezar buldu.

Çiftçinin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı.

Savcılıktan alınan izin doğrultusunda uzman ekiplerce yapılan çalışmada, 3 metre genişliğinde 1 metre yüksekliğinde oda mezarın içinde insana ait çok sayıda kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Yapılan ilk incelemede Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kafatasları ve kemikler, Kahramanmaraş Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Koruma altına alınan bölgede kazı çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Samed Yaşa - Güncel
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