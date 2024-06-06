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Kahramanmaraş'ta Robotik ve Teknoloji Festivali düzenlendi

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği tarafından desteklenen Robotik ve Teknoloji Festivali, öğrencilerin projelerini sergiledi. Festival, gençlere ilham vermek ve yenilikçi düşünmeye teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta öğrencilerin hazırladığı projeler, "Robotik ve Teknoloji Festivali"nde sergilendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneğinin desteğiyle Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen festival, yaklaşık 25 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, açılışta yaptığı konuşmada, ilk defa düzenlenen robotik ve teknoloji festivaliyle gençlere ilham vermek ve onları yenilikçi düşünmeye teşvik etmek istediklerini söyledi.

Festivalin gençlerin üreticiliğini ve mühendislik becerilerini sergilemeleri için eşsiz bir fırsat olduğunu kaydeden Beşen, "Robot yarışmaları, proje sunumları ve teknoloji atölyeleriyle dolu geçen etkinlikte, gençlerimiz kendi projelerini geliştirecek ve robotik alanında önemli deneyimler kazanacak." diye konuştu.

Beşen, öğrencilerin eğitimi ve gelişimine yatırım yapmanın öncelikli hedefleri olduğunu dile getirdi.

Festival, düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere plaket takdiminin ardından sona erdi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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