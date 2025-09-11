Kahramanmaraş'ta Restoranda Yangın: 11 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Haberler

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir restoranda çıkan yangında dumandan etkilenen 11 kişi, hastaneye kaldırıldı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Yörükselim Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde Büyükşehir Belediyesince işletilen restoranın bebek bakım odasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 11 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İşletmede yangın nedeniyle hasar oluştu.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
