Kahramanmaraş'ta refüje çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüje çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüje çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Batı çevre yolunda S.U idaresindeki 46 AEN 239 plaka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje ve palmiye ağacına çarparak takla attı.
Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kurtarıldı.
Yaralılar S.U. (22), O.P. (24), O.K. (24) ve A.A. (23) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel