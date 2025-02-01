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Kahramanmaraş'ta Prefabrik Evde Yangın: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Prefabrik Evde Yangın: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir prefabrik evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yangın, komşuların ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerince kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yeşilyöre Mahallesi'nde Halil Kalli'ye (42) ait iki katlı prefabrik evden duman çıktığını gören komşular durumu itfaiye ve sağlık ekibine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında dede Kazım Kalli hayatını kaybederken, oğlu Halil, gelini Halime ile 2 torunu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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