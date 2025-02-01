Kahramanmaraş'ta Prefabrik Evde Yangın: 1 Ölü, 4 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir prefabrik evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yangın, komşuların ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerince kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Yeşilyöre Mahallesi'nde Halil Kalli'ye (42) ait iki katlı prefabrik evden duman çıktığını gören komşular durumu itfaiye ve sağlık ekibine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında dede Kazım Kalli hayatını kaybederken, oğlu Halil, gelini Halime ile 2 torunu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.