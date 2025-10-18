Haberler

Kahramanmaraş'ta Polise Sopa ile Saldıran Şahıs Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Polise Sopa ile Saldıran Şahıs Tutuklandı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta abartılı egzoz bulunduran bir sürücü, trafik polisinin durdurma uyarısına uymayarak sopayla saldırıda bulundu. Gözaltına alınan Ö.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta otomobilinde abartılı egzoz bulunduran Ö.B. (34), kendisini durdurmak isteyen polise sopayla saldırdı. Kameralar tarafından da kaydedilen olay sonrası gözaltına alınan Ö.B., tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Madalyalı Kavşak'ta meydana geldi. Ö.B., otomobiliyle seyir halindeyken trafik polisi tarafından durdurulmak istendi. Ö.B., önce polisin 'dur' ihtarına uymadı. Daha sonra aracını durdurup inen Ö.B. sopayla polise saldırdı. Yaşananlar kameralara yansıdı. Olay yerine gelen yunus polisleri tarafından gözaltına alınan Ö.B., polis merkezine götürüldü, aracı da otoparka çekildi.

Aracında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen Ö.B.'ye 'Polisin uyarılarına uymamak', 'Aracında abartılı egzoz bulundurmak', 'Yönetmeliğe aykırı plaka kullanmak'tan 20 bin lira ceza kesildi. 'Uyuşturucu bulundurmak'tan dolayı da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce hakkında işlem başlatılan Ö.B., polisteki işlemlerinin ardından 'Görevli memura mukavemet' suçundan adliyeye sevk edildi. Ö.B., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
