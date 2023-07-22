Kahramanmaraş'ta Polis Ekipleri Dur İkazına Uymayan Sürücüye Cezai İşlem Uyguladı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, dur ikazına uymayarak kaçan bir sürücüye 10 bin 205 lira cezai işlem uyguladı. Olayın ardından takviye ekipleriyle birlikte 3 şüpheli şahıs yakalandı ve otomobilde delici ve kesici aletler ele geçirildi. Sürücüye ise 7 farklı maddeden toplamda 10 bin 205 lira ceza kesildi.