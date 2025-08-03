Kahramanmaraş'ta Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı.
Esat A. idaresindeki 34 BGS 521 plakalı otomobil, Yamaçtepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Yanık Petrol Kavşağı'nda ekip aracıyla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Esat A, otomobildeki Seher A. ve Adem Ö. ile ekip aracındaki 2 polis memuru yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel