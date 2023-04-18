Kahramanmaraş'ta planlanan konteyner kentin yarıdan fazlası tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta planlanan konteyner kentin yüzde 56'sının tamamlandığını bildirdi.

Kirişci, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile deprem sonrası Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmalara ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

"Asrın felaketi"nde Kahramanmaraş'ta 12 bin 561 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kirişci, "Onlar bizim deprem şehitlerimiz. Rabb'im bir daha bu acıları sadece bize değil, ne dosta ne de düşmana yaşatsın." dedi.

Bu acı günlerde, bütünleşmeye her zamankinden daha çok muhtaç olunduğunu vurgulayan Kirişci, "Maraş'ın başındaki 'Kahraman' sıfatı boşuna değil. Asrın afetinden sonra da metanetimizle ve çalışkanlığımızla hızla Kahramanmaraş'ı ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yaşandığı bölgelerin yaralarını en kısa sürede saracaklarını belirten Kirişci, şu bilgiyi verdi:

"Depremde yıkılan binaların yüzde 97,2'sinin 1999 yılı öncesi inşa edilmiş olduğunu tespit ettik. Kahramanmaraş'ta hasar tespiti ve vatandaşlarımızın barınmalarına yönelik çalışmalarımızla ilgili bazı rakamları sizinle paylaşmak istiyorum. Yıkılan bina sayısı 7 bin 39, vefat eden sayısı 12 bin 561, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık, orta hasarlı bina 56 bin 184, enkazı kaldırılan yapı 10 bin 163, kurulan çadır 148 bin 675, barınma tesislerinde barınma hizmeti verilen kişi 545 bin 204, tahliye edilen kişi sayısı 197 bin 169, deprem destek ödemesi miktarı 2 milyar 224 milyon lira, taşınma desteği ödemesi 1 milyar 85 milyon lira. Şu ana kadar 27 noktaya 12 bin 317 adet konteyner yerleştirildi. Böylece planlanan konteyner kentin yüzde 56'sı tamamlandı. Yerleştirilen konteynerlerin de 6 bin 891'i yerleşime açıldı. Bu konteynerlerde yaklaşık 22 bin 560 vatandaşımız konaklamaktadır. 15 noktada ise çalışmalar sürüyor. Toplamda 22 bin konteyner yerleştirilmesi planlanıyor. Kahramanmaraş'ımızda yaraları en kısa sürede saracağız. Temel hedefimiz süratle kalıcı konutları tamamlayarak insanımızı güvenle yaşayabilecekleri evlere kavuşturmaktır."

"Dirençli şehirler"

TOKİ'nin sağlam zeminlerde ve doğru inşaat teknikleri kullanarak inşa ettiği konutların afette iyi bir imtihan verdiğini vurgulayan Kirişci, afet bölgesinde 133 bini aşan TOKİ konutlarından bir tanesinin bile yıkılmadığını söyledi.

Kirişci, "Çevre Dostu Yıkım ve Enkaz Yönetimi" konsepti altında özellikle güvenlik, sağlık ve çevre konularında etkin bir enkaz yönetim süreci planladıklarını, bilim insanlarıyla yerleşime açılacak alanlarda deprem, heyelan, taşkın, kaya düşmesi ve diğer afet risklerinin tespitini yaptıklarını anlattı.

Güvenli yerleşim alanları için "dirençli şehirler" yaklaşımına uygun şekilde planlama ve tasarım süreçlerini en detaylı şekilde tamamladıklarını ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:

"Kalıcı konutlarla ilgili olarak ilimizde mevcut olan TOKİ evlerinden 400 adedi depremzedelere verilecek. Bunlardan 120 adedinin teslimi yapıldı. TOKİ, Kahramanmaraş'ımızda 72 bin 596 konut ve 30 bin 130 köy evi inşa edecek. Temel ihtiyaçların karşılanmasının ardından travma sonrası iyileşme ve normale dönüşün daha kolay olduğunu biliyoruz. Tüm gücümüzle şehrimizi ve insanımızı ayağa kaldırmaya odaklandık. Konut yapımına uygun bulunan alanlarda inşaata hızlı bir şekilde başladık ve çalışmalar devam ediyor."

Tarımsal üretim vurgusu

Bakan Kirişci, Türkiye'nin tarımsal hasılasının yüzde 15'i, çiftçilerin 7'de 1'inin yaşanan son deprem afetinden etkilenen illerde bulunduğuna dikkati çekti.

Bu illerin potansiyelini azami düzeyde değerlendirecek şekilde afet sonrası güçlü bir iyileştirme programını hayata geçireceklerini vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Afet bölgesinin ülkemiz tarımsal üretimi bakımından önemini dikkate alarak, gıda arz güvenliği teminatı için bölgede tarımsal faaliyetin sürdürülmesi öncelikli hedefimizdir. Ayrıca tarımsal üretim alanında tarım arazilerinin korunması, üreticilerimizin güvenli bölgelerde yaşamalarının temin edilmesi, ekonomik ve sosyal refahını artırıcı projelerin hayata geçirilmesi için çalışacağız. Afet bölgesinde stratejik ürünlerde fark ödemesi ve sözleşmeli üretim yöntemlerine öncelik vereceğiz. Bütün kurumlarımızla birlikte depremin yaralarını el birliğiyle saracağız."

Kirişci, Bakan Nureddin Nebati'nin altyapı ihtiyaçlarının finansmanı konusunda desteklerini belirttiğini, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığının hizmet binaları konusunda da çalışmalar yapılacağını sözlerine ekledi.