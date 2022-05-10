Kahramanmaraş'ta PKK'nın yaşam malzemeleri ele geçirildi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta PKK'nın yaşam malzemeleri ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Ömer Koç - Güncel
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Kahramanmaraş'ta PKK'nın yaşam malzemeleri ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda örgütün deposunda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

EKİNÖZÜ, KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde jandarma tarafından terör örgütü Pkk'ya yönelik yürütülen operasyonda örgütün deposunda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek için yürüttüğü Şehit Jandarma Er Hüseyin Karagöz operasyonunda Ekinözü ilçesinin Engizek kırsalında örgütün deposu tespit edildi. Geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depo içerisinde mutfak tüpü, çay, un, sıvı yağ, kuru fasulye, toz şeker, makarna ve zeytin ele geçirildi. Malzemeler imha edildi.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Kahramanmaraş, Jandarma, Ekinözü, PKK, Güncel, Haberler

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