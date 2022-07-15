Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Şeyhşamil Mahallesi'ndeki Açık Pazar alanında satış yapan esnaflar arasında tezgah yeri yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 3 pazarcı av tüfeğiyle yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. AA / İzzet Mazı - Güncel Şeyhşamil Mahallesi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

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