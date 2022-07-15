Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta pazarcıların yer kavgasında 3 kişi silahla yaralandı

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.

Şeyhşamil Mahallesi'ndeki Açık Pazar alanında satış yapan esnaflar arasında tezgah yeri yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 3 pazarcı av tüfeğiyle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Şeyhşamil Mahallesi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title