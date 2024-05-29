Kahramanmaraş'ta Park Halindeki Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Demrek Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.???????