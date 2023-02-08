Kahramanmaraş'ta özel harekat polisleri genç kızı 57 saat sonra enkazdan kurtardı Güncel Haberler Depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta özel harekat polisleri, 17 yaşındaki kızı enkazın altından 57 saat sonra sağ çıkardı. Depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta özel harekat polisleri, 17 yaşındaki kızı enkazın altından 57 saat sonra sağ çıkardı. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kente sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Şazi Bey Mahallesi'ndeki bir binanın enkazında çalışma yapan özel harekat polisleri, lise öğrencisi Ayşe Çimen'e ulaştı. Enkazdan çıkarılan Çimen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Yerel Güncel Haberler

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