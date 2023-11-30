Kahramanmaraş'ta Otomobilin Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sularında merkez Onikişubat ilçesi İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.T. idaresindeki Peugeot marka araç, bulvar üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Mehmet Ali Başoğlu'na (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan Mehmet Ali Başoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza, bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, çarpmanın etkisi ile havada savrulduğu görüldü. - KAHRAMANMARAŞ