Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, otomobilin çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralandı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, otomobilin çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralandı. M.T.A. (21) yönetimindeki 46 D 2575 plakalı otomobil, kırsal Çobanbeyli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Demet Doğan (27) ve kızı Şerife Doğan'a (8) çarptı. 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demet Doğan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kızı Şerife Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü M.T.A, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. AA / Sinan Doruk - Güncel Kahramanmaraş Hisarcık Afşin Güncel Haberler

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