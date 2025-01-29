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Kahramanmaraş'ta Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 3 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Y.K. idaresindeki 26 NZ 800 plakalı otomobil, Mercimektepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki A.N. ve E.N. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye erlerince çıkarıldı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'nda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.???????

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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