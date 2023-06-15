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Kahramanmaraş'ta otomobile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

A.K. idaresindeki 06 MC 4041 plakalı motosiklet, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Ö.K. yönetimindeki 27 KM 327 plakalı otomobille çarpıştı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü A.K, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

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