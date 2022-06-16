KAHRAMANMARAŞ - Otomobilde teybin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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KAHRAMANMARAŞ - Otomobilde teybin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobil teybine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobil teybine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunun Narlı Mahallesi mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta, dedektör köpeği "Uygun" ile yapılan aramada, otomobil teybi içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. (29) ve Y.Ö'nün (52) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / İzzet Mazı - Güncel

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