Kahramanmaraş'ta Otomobil Sulama Kanalına Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Otomobil Sulama Kanalına Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti. Kazada babanın yanı sıra bir ikiz çocuk da yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yasin Polat (33) yönetimindeki 38 ADN 831 plakalı otomobil, Kılavuzlu Mahallesi mevkisinde sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve eşi Merve ile 3 yaşındaki ikiz çocukları Asil ve Aslan yaralandı.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan baba ve ikizlerden biri, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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