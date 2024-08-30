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Kahramanmaraş'ta Otomobil ile Tır Çarpıştı: 4'ü Çocuk 7 Kişi Yaralandı

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tır çarpıştı ve 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü jandarmaya götürüldü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Sezer Ç. idaresindeki 45 Z 7648 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Pazarcık karayolu, Doğanlıkarahasan mevkiinde İ.A. yönetimindeki 55 BEB 62 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, tır sürücüsü İ.A. ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Pazarcık trafik Çocuk Trafik Kazaları Güncel Haberler

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