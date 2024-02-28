Kahramanmaraş'ta Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.P. idaresindeki 46 EC 618 plakalı otomobil, Kayseri- Kahramanmaraş kara yolunda Sezai Karakoç Tüneli'nde A.H. yönetimindeki 31 N 8305 plakalı tırın 31 ANC 20 plakalı römorkuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan H.E. hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsü M.P. sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. M.P'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle tünelde bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaza anı, tüneldeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.