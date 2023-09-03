Kahramanmaraş'ta Otomobil Çarptı, Çocuk Ağır Yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kazada çocuk hayati tehlike altında.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
O.P. idaresindeki 41 HZ 261 plakalı otomobil, Şekerdere Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki H.B'ye çarptı.
Kazada H.B. ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, otomobilin yola çıkan çocuğa çarpması ve çocuğun yakınlarının olay yerine koşması yer alıyor.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel