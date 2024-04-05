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Kahramanmaraş'ta Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 4 Yaralı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

M.R.B. idaresindeki 34 MU 0711 plakalı otomobil ile H.G. idaresindeki 06 CLP 285 plakalı otomobil Göksun-Elbistan Karayolu'nun Yazıköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

M.R.B. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu A.B. (30) ve M.E.Ş. (49), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 4 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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