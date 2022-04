KAHRAMANMARAŞ'TA OTOBÜSLERE 14 BİN 600 LİRA DESTEK SAĞLANDI, ULAŞIMA ZAM YAPILMADI

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu taşıma hizmeti veren 409 özel halk otobüsüne her ay ödedikleri 5 bin 500 lira desteği, Mart ayında akaryakıt zammı nedeniyle 9 bin 100 lira takviye yaparak 14 bin 600 liraya yükseltti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, verdikleri destek ile hem ulaşım sektörünün akaryakıt zammından etkilenmelerini engellediklerini hem de ulaşım zammının önüne geçerek vatandaşı koruduklarını ifade etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Baltacı ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette esnaflara her zaman destek olduklarını anlatan Güngör, bu kapsamda her ay her bir otobüs esnafına 5 bin 500 lira destek sağladıklarını ifade etti.

BİLET FİYATLARININ ZAMLANMAMASI İÇİN AKARYAKIT DESTEĞİ ARTIRILDI

Güngör, mevcut desteğin dışında akaryakıt zamlarının farkını da karşılamaya karar verdiklerini ifade etti. Bu uygulamanın da Türkiye'de bir ilk olduğunu, akaryakıt zam farkını karşılayarak hem otobüs esnafına destek olduklarını hem de zamlardan kaynaklı ortaya çıkacak bilet fiyatlarının artışının önüne geçtiklerini kaydeden Güngör, şöyle devam etti:

"2022 yılı için aldığımız kararla her otobüs esnafımıza sabit 5 bin 500 lira bir destek öngörmüştük. Ayrıca Türkiye'de hiç uygulanmayan, yıl içerisinde akaryakıta fark ne gelirse bunu da aylık periyotlar içerisinde ödeyeceğimizi taahhüt ettik ve buna da ' Kahramanmaraş modeli' dedik. Şubat ayı içerisinde 5 bin 500 lira aylık sabit ödemeye karşılık akaryakıt fiyat farkı olarak ilaveten de 1800 lira ödedik. Yani Şubat ayında toplam 7 bin 300 lira destek verdik. Mart ayının da hesaplamasını yaptık ve 5 bin 500 lira desteğe ilaveten akaryakıt fiyat farkı olarak da toplu taşıma esnafımıza 9 bin 100 lira destek veriyoruz. Yani Mart ayı içerisinde araç başı toplam 14 bin 600 lira destek vermiş oluyoruz. Bu tabi çok kıymetli. Biz de mütevazi bütçemiz içerisinde hem esnafımızı mağdur etmemek hem de esnafımıza daha fazla bilet fiyatı yansıtmamak için bu destekleri veriyoruz. Şehrimizde tam bilet 4.4 lira, öğrenci de 3 lira. Eğer bu destekleri vermemiş olsak bilet fiyatları bunun kat kat üstünde olacağını ifade etmek istiyorum."

2021 yılında toplu taşıma esnafına 13 milyon lira destek verdiklerini de ifade eden Güngör, bu yıl için oluşan artışlar sonrası 60 milyon liraya yükseleceğini dile getirerek, "Akaryakıt fiyatlarında tekrar bir hareketlilik olursa taahhüdümüz gereği esnafımıza bu desteğimiz devam ettireceğiz. Kahramanmaraş'ta 400'ün üzerinde özel halk otobüsü var, Ankara'da 700. Bizim bütçemiz 1 milyar lira, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi ise 10 milyar lira. Biz bu şartlarda esnafımıza desteğimizi aksatmadan devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Baltacı ise, pandemi sürecinde Başkan Hayrettin Güngör'ün kendisini arayarak otobüs esnafını mağdur etmeyeceğini söylediğini belirterek, "O taahhüdünde durdu. Akaryakıt ve bizim girdi fiyatları olağanüstü yükseldi. Başkanım sağ olsun 5 bin 500 lira destek ödemesine ek olarak akaryakıt farkını da vermeye başladı. Bu destek bizim için kıymetli" dedi.