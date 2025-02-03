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Kahramanmaraş'ta Otobüs ve Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 11 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Otobüs ve Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 11 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir halk otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde halk otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

S.D. idaresindeki 46 NV 396 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi'nde, M.G'nin kullandığı 46 H 0239 plakalı özel halk otobüsüne ardından ise bir iş yerinin duvarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, caddenin bir şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan sürücüler, 2 yaya ve otobüsteki 7 yolcu, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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