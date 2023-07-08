Kahramanmaraş'ta Oto Tamirhanesinde Kaza: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir oto tamirhanesinde meydana gelen kazada, Abdülkadim Şakruk'un elindeki av tüfeği kazara ateş alarak Ali Karaoğlan'ın hayatına mal oldu. Karaoğlan'ın 2 ay önce meslek edinmek için işe girdiği ortaya çıktı. Şakruk tutuklandı.