Kahramanmaraş'ta otel enkazından 52 saat sonra yaralı kurtarıldı Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'ta yıkılan Arıkan Oteli'nin enkazında mahsur kalan Hilal Kocaoğlu (58), 52 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. KAHRAMANMARAŞ'ta yıkılan Arıkan Oteli'nin enkazında mahsur kalan Hilal Kocaoğlu (58), 52 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde kent merkezinde bulunan Arıkan Oteli de yıkıldı. Azerbaycan Bulvarı'ndaki otelin enkazında görev alan arama kurtarma ekipleri, sabaha karşı yıkıntıların arasından gelen ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sesin geldiği bölgede yapılan çalışma sonucu enkazda mahsur kalan Hilal Kocaoğlu'na ulaşıldı. Hilal Kocağolu, depremden 52 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini enkaz başında yaptığı Hilal Kocaoğlu, sedye ile ambulansa taşınıp, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışması sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Yerel Güncel Haberler

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