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Kahramanmaraş'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin Bulutoğlu Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı, ekipler müdahaleye başladı.

Yangın, Onikişubat ilçesinin Bulutoğlu Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı, 45 personel ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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