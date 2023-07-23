Kahramanmaraş'ta Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Kılavuzu mevkii Kazma Bağları bölgesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, havadan ve karadan yapılan müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor.
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangın, Onikişubat ilçesi Kılavuzu mevkii Kazma Bağları bölgesindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangını söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel