Kahramanmaraş'ta Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Kılavuzu mevkii Kazma Bağları bölgesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, havadan ve karadan yapılan müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor.