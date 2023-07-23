Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Kılavuzu mevkii Kazma Bağları bölgesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, havadan ve karadan yapılan müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Onikişubat ilçesi Kılavuzu mevkii Kazma Bağları bölgesindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangını söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title