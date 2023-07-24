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Kahramanmaraş'ta Ormanda Yangın Çıktı

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Çok sayıda ekip, bölgeye sevk edildi.

?Yangın, saat 16.00 sıralarında Bertiz bölgesindeki Kabasakal mevkisindeki ormanda çıktı. İhbar sonrası Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çok sayda yangın söndürme işçisi ile arazöz ve su takını bölgeye sevk edildi. Ayrıca alevlere havadan müdahale etmek için bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Dulkadiroğlu Güncel Haberler

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