Kahramanmaraş'ta ormanda çürümüş ceset bulundu (2) - Haberler

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Kahramanmaraş'ta ormanda çürümüş ceset bulundu (2)

Demirören Haber Ajansı - Ömer Koç - Güncel
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Kahramanmaraş'ta ormanda çürümüş ceset bulundu (2)

EŞİ TEŞHİS ETTİ; 1 AYDIR KAYIPMIŞKahramanmaraş'ta, ormanda ağaçta asılı bulunan çürümüş cansız bedenin, 1 aydır kayıp olarak aranan Ali Soy'a (39) ait olduğu ortaya çıktı.

EŞİ TEŞHİS ETTİ; 1 AYDIR KAYIPMIŞ

Kahramanmaraş'ta, ormanda ağaçta asılı bulunan çürümüş cansız bedenin, 1 aydır kayıp olarak aranan Ali Soy'a (39) ait olduğu ortaya çıktı. 18 Nisan'dan bu yana aranan ve eşi Elif Soy tarafından kıyafetlerinden teşhis edilen Ali Soy'un, tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Ömer KOÇ/ GAZİANTEP,


Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Kahramanmaraş, Güncel, Haberler

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