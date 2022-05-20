Kahramanmaraş'ta ormanda çürümüş ceset bulundu (2) - Haberler

EŞİ TEŞHİS ETTİ; 1 AYDIR KAYIPMIŞ

Kahramanmaraş'ta, ormanda ağaçta asılı bulunan çürümüş cansız bedenin, 1 aydır kayıp olarak aranan Ali Soy'a (39) ait olduğu ortaya çıktı. 18 Nisan'dan bu yana aranan ve eşi Elif Soy tarafından kıyafetlerinden teşhis edilen Ali Soy'un, tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Ömer KOÇ/ GAZİANTEP,