Kahramanmaraş'ta Orman Yangınında Evlere Sıçradı

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangın evlere sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangını çevrede bulunan vatandaşlar kayıt altına aldı.

Yangın, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mevkisi Kazma Bağları bölgesindeki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangın, bölgede bulunan evlere de sıçradı. O anları kayıt altına alan vatandaşlar, büyük korku yaşadı. Yangını cep telefonu ile kayıt altına alan bir vatandaşın videoda "Gitti, evler gitti" dediği duyuluyor.

Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ