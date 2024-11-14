Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ahır Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve arazözlerle müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Ahır Dağı'ndaki sulu tarla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesi sürüyor.