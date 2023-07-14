Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve yangının evlere sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.