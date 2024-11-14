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Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Başladı

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Orman Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Kahramanmaraş'ın ilçesi Onikişubat'ta meydana gelen orman yangınına müdahale ediyor.

OGM'nin Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Onikişubat'ta meydana gelen orman yangınına müdahale ediyoruz. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."

Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Başladı
Kaynak: ANKA / Güncel
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