Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Başladı
Orman Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Kahramanmaraş'ın ilçesi Onikişubat'ta meydana gelen orman yangınına müdahale ediyor.
OGM'nin Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Onikişubat'ta meydana gelen orman yangınına müdahale ediyoruz. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."