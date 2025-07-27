Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan büyük bir müdahale sürüyor. Yangına 6 helikopter, 17 itfaiye aracı ve 342 personel ile etkin bir şekilde müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda dün akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 17 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 15 iş makinesi ve 342 personelle müdahale ediliyor.

Yangına müdahale çalışmalarına Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Gaziantep, Konya ve çevre illerden arazözler ile iş makineleri de destek veriyor.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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