Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğü ve çevre illerden gelen destek ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Çalışmalarda 6 helikopter ve 56 arazöz görev alıyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda önceki gün akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmalara, Orman Genel Müdürlüğü, jandarma, DSİ, Karayolları, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, AFAD ve Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Osmaniye, Gaziantep, Konya gibi çevre illerden gelen arazözler ve iş makineleri destek veriyor.

Dün havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.

Türk Kızılay başta olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşları da gıda ve su desteği sağladığı söndürme çalışmalarında, 6 helikopter, 56 arazöz, 15 ilk müdahale aracı, 30 su ikmal, 78 iş makinası, 32 arazi aracı ile 611 personel görev yapıyor.

Kaynak: AA / Akif KARSLI - Güncel
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